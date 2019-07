Briti pensionärid panevad Hispaanias hullu: alkohol, narkootikumid ja seksiteenused

Hispaanias, Costa Blanca piirkonnas asuv Benidormi kuurortlinn on hädas liigse alkoholi tarbimise, narkootikumide ning seksiäriga. Sellest kõigest võtavad aga osa ka briti vanaemad ja vanaisad!

Kuurortis elab teatavasti üle kahe tuhande briti elaniku, mis teeb 11% kogu Benidormi populatsioonist. Paljud neist on vanemad ning on kuurortit külastanud juba rohkem kui 30 aastat.

Beridormi pinna all on aga erakordselt illegaalne tegelikkus, millest võtavad osa ka eakad britid. Näiteks on võimalik vaadata erinevaid kabareesid ning seksišõusid, ning prostitutsioon on väidetavalt vabalt saadaval. Lesbišõu ajal kaasatakse näiteks kiirelt nii nooremaid kui ka vanemaid pidulisi, kellelt riided seljast kooritakse ning laval piitsutatakse.

«Ma arvasin, et Benidorm on igav, ma ei lootnud, et ma näen Darth Vaderit seksimas,» naljatas üks noorem meessoost turist.

Tänavatel pakutakse päev läbi kokaiini, ecstasyt ning kanepit. Pole ka ebatavaline, et narkootikume pakutakse turistidele jalutuskäigu või lõuna ajal.

Üks ligi 60-aastane vanaema aga rõõmustas, et sai ise kuurortisse salaja kokaiini sisse vedada. «Sisse vedamine on lihtne, keegi ei tulnud selle peale, et tablettide seas inhalaatorit kontrollida. Kuigi narkootikumid on ka siin piisavalt odavad,» täpsustas vanaema Benidormi kuurorti illegaalseid tagamaid. Reporteriga vestlemise ajal oli tal seljas särk, millele oli kirjutatud «kokaiini hoor».

66-aastane Betty lisas: «Siin on sul kõik, mida sa tahad, päike, meri, alkohol - kui sa siia jõuad, sa ei taha lahkuda. Inimesed armastavad seda kohta.»

Mirror meediaväljaande sõnul pakuti ajakirjanikele tänavatel mimel korral seksiteenust, mille hinnaks öeldi 60 eurot.

Ühe elaniku sõnul pöörab korrakaitse Benidormis toimuvale selja, kuna see ei puuduta Hispaania turiste. «Britid oskavad enda eest ise hoolitseda ning Hispaania turistid viibivad pigem vanalinna kandis,» täpsutas elanik avalikku seksiteenustega ning narkootikumidega kauplemist.