Kylie ja Kendall Jenneri bioloogiline isa Caitlyn Jenner soovib emaks saada

Caitlyn, kelle sünninimi on William Bruce Jenner, soovib oma transnaisest kallimaga emaks saada. Allikate sõnul otsib 2017. aastal suhtesse astunud paar surrogaat ema ning on ka juba potentsiaalseid lapsehoidjaid intervjueerinud.

Caitlynil, kes on Kylie ja Kendall Jenneri bioloogiline isa, on hetkel kokku kuus last. Caitlyn oli Kris Jenneriga abiellus olles ka Kim, Khloe ja Kourtney Kardashiani kasuisa.

Pärast paljastava raamatu «Minu elu saladused» («The secrets of my life») avaldamist on aga Caitlyni suhted eksnaise ning tütardega olnud problemaatilised. Teadaolevalt on Kardashianid ka rahulolematud Caitlyni emaks saamise osas.