Venemaa opositsioonijuht Navalnõi oma väidetavast mürgitamisest: oleksin nagu nädal aega joonud

Soome meedia teatel kirjutas Navalnõi oma blogis, et ärkas ööl vastu pühapäeva tundega, et midagi on valesti. Ta nahal olid punased laigud ja villid ning nägu oli paistes ning ta arvas, et ta tõenäoliselt mürgitati.

Navalnõi advokaat ja arst sõnasid 29. juulil meediale, et suure tõenäosusega puutus Navalnõi kokku mingi mürgise kemikaaliga. Nad kinnitasid, et president Vladimir Putini karm kriitik Navalnõi viidi 28. juulil vanglast Moskva 64. linnahaiglasse, kuna ta tervis halvenes. Haigla teatel tekkis opositsioonijuhil äge allergiline reaktsioon.

Samas on teada, et Navalnõi ei ole millegi suhtes allergiline ja varem ei ole tal midagi sellist tekkinud. Selle tõttu oletatakse, et vanglas võidi teda mürgitada. Navalnõi viidi haiglast tagasi vanglasse 29. juulil.

Kaader videost, millel on näha Aleksei Navalnõid 29. juulil Moskva 64. linnahaiglast tagasi vanglasse viidamas. FOTO: HO / AFP/Scanpix

Navalnõi sõnul nägi ta paistes näoga üsna kole välja. Eriti olid paistetanud silmalaud ja silmade ümbrus. Ta sai haiglas ravimeid, mis paistetust vähendasid ja ta nägu muutus peaaegu endiseks.

Navalnõi arvates võis keegi tema äraolekul ta kongis käia ja panna sinna mingit ainet, mis talle terviseprobleemi tekitas.

«Nägin välja, nagu oleks mul olnud nädalapikkune joomatuur. Isegi mind haiglasse saatnud politseinikud ehmatasid mu nägu nähes,» teatas opositsioonijuht, kes avaldas endast haiglas tehtud fotod.

Aleksei Navalnõi Moskva 64. linnahaiglas. FOTO: / AP/Scanpix

Navalnõi kannab 30 päeva pikkust karistust meeleavalduse korraldamise eest, mis leidis aset möödunud nädalalõpul Moskvas ja millel osalejatest arreteeriti umbes 1400. Protestijad nõudsid õiglasi valimisi ja korruptsiooni vähendamist.

Navalnõi arsti Anastasia Vassiljeva arvates ei oleks Moskva haigla arstid tohtinud Navalnõid nii kiiresti vanglasse tagasi saata.

Aleksei Navalnõid ravinud silmaarst Anastasia Vassiljeva. FOTO: Dmitry Serebryakov / Dmitry Serebryakov/TASS/Scanpix

«Võib arvata, et Kremlist anti käsk ta kiiresti taas trellide taha panna,» lausus arst.

Vassiljeva sõnul ei selgitanud Moskva haigla arstid, mis tekitas Navalnõile terviseprobleemi ja see viib mõttele, et ta võidi mürgitada. Ta lisas, et tõenäoliselt on Navalnõi kongis veel mürgist ainet ja selle tõttu võib ta elu taas ohtu sattuda.

Silmaarst Vassiljeva ravis Navalnõid 2017. aastal, kui teda visati briljantrohelisega ja tema üks silm sai rünnakus kannatada. Ta nägemine hägustus, kuid pärast ravi see taastus.

Navalnõi mõttekaaslane Leonid Volkov teatas sotsiaalmeedias, et ka temal tekkisid umbes kuu aja eest samasugused sümptomid nagu Navalnõil. Volkov kandis siis lühiajalist karistust Venemaal proteste keelavate seaduste eiramise tõttu.

Volkovi sõnul näitab nii tema kui ka Navalnõiga juhtunu, et nende puhul kasutati mürki, mis küll ei tapnud, kuid nõrgestas tervist.