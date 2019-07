Video: Indias pures mees tükkideks mao, kes oli teda hammustanud

Maorünnak ärritas Raj Kumari sedavõrd, et ta haaras roomajast, lõi hambad temasse ja kiskus ta tükkideks, teatab reuters.com. Mehe isa Babu Ram kinnitas toimunut ja ütles, et ta poeg sai roomajast võitu ja tappis selle.

Arsti sõnul ei olnud ta varem millegi sellisega kokku puutunud. «Tavaliselt kurdavad minu patsiendid maohammustuste üle ja ootavad ravi, kuid see mees saabus siia koos rünnanud mao jäänustega. See, et keegi madu vastu hammustab ja roomaja tapab, on äärmiselt haruldane,» kommenteeris arst.