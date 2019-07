Konnade «seksihääled» ärritasid naabreid, kes saatsid «konnamehe» ukse taha politsei

Väljaande La voix du Nord teatel sai üks maja- ja aiaomanik üllatuse osaliseks, kui juuni lõpul ilmusid ta ukse taha politseinikud, kes teatasid talle, et naabreid härivad ta aias olevate konnade paaritumishääled.

Mees sõnas korrakaitsjatele, et ta ei kasvata konni, vaid kaks konna tulid ta aias olevasse tiiki elama mais ja tõesti nad asusid seal ka paarituma, olles öisel ajal üsna lärmakad, kuid teda nende «seksihääled» ei sega.

Konnad. Pilt on illustreeriv

«Konnad on osa loodusest ja nad paarituvad, tehes selle akti ajal ka häält. Miks peaks see kedagi ärritama?» teatas mees politseile.

Mees lisas, et neid konni ta oma aiast ja tiigist minema ei vii ja keeldus politseinikega edasi rääkimast.

Aselinnapea koos korrakaitsjatega tegi mehele ettepaneku panna paarituvad konnad ööseks garaaži, et nende valjud häälitsemised teisi ei segaks.

«See on absurdne. Proovige ise konnad tiigist kätte saada. Minu andmetel on tegemist Prantsusmaal kaitse all olevate konnadega ja selle tõttu las nad olla seal, kus nad on,» teatas mees ja lõpetas vestluse.