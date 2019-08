Reportaaž: meie Eesti lood ehk «kui mees soovib seksi, peab naine tema käsku täitma»

Kohtun dr Kai Partiga Tartu Ülikooli Kliinikumis, võtame istet tema kabinetis. «Tegelikult on meil need seksuaalvägivalla ja lähisuhtevägivalla juhtumid muu töö kõrvalt,» teeb ta kohe ise jutuotsa lahti. «Niimoodi ei ole, et hommikust õhtuni on mul ainult need patsiendid.»