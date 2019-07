Hipi süüdistab oma varalahkunud väikelast nende 12-liikmelise pere karmis saatuses

Nüüd teatas Rebecca, praeguseks kustutatud sotsiaalmeedia postituses, et lastekaitse amet on keelanud perel jahil elamise. Naise sõnul hinnati purjejaht, mida pere juba kaks ja pool aastat koduks pidas, liiga väikseks. Viimased kolm nädalat on pere veetnud ajutises majutuses.

«Meile öeldi, et meil on neli nädalat aega, et Sumbawa parandada või see võetakse meilt käest,» teatas pereema. Ta lisas, et jahti hävitamisest päästmiseks peaksid nad maksma natuke üle 6000 euro. Perel soovitati tagasi nende farmi naasta, kuid seda peavad nad enda elus suureks tagasilöögiks.