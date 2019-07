Iisraelist pärit noormehi jõhkras kuriteos süüdistanud 19-aastane briti neiu vahistati

Briti neiu väitis eelmisel nädalal süüdistust esitades, et 12 Iisraelist pärit noormeest vägistasid teda Küprose turismikuurortis Aiya Napa. Naine kirjeldas politseile, et oli nõustunud ühega kaheteistkümnest seksima, kuid teda hoiti kinni ning toimus grupivägistamine. Arstlikus kontrollis leiti naise kehalt kriiumustusi ja sinikaid.

Noormeeste seast väitsid kolm, et nad tõepoolest magasid tüdrukuga, kuid vahekord toimus kõigi osapoolte nõusolekul. Kõik 12 noormeest eitasid algusest peale juhtunut.

Pärast noormeeste vahistamist kommenteeris Iisraeli haridusminister Rafael Peretz olukorda järgmiselt: «Me peame detaile kontrollima. Me oleme kindlad, et meie Iisraeli lastel on kõrged moraalsed standardid.»