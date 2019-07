Mersu müüki pannud Jaak Madison lubab ostjale täielikku rahuldust

Madison alustab postitust küsimusega, kas tunned, et elus jääb millestki puudu? «Kõik oleks muidu hästi, kuid ikkagi on veel viimane piisk puudu täiuslikkusest ja rahulolust?» küsib poliitik ning pakub välja lahenduse, kui ka abikaasa või elukaaslane ei suuda täiuslikku rahulolu pakkuda.

«Lahendus on auto,» kirjutab Madison, kelle sõnul unistavad just väikesed saksa poisid autost unenägusid. «Unenägusid, sest nende unistus on saada Saksamaa autotööstuse märgiline hiilgav teos - Mercedes-Benz,» lisab Madison.

Poliitik toob välja ka selle, et see auto sobib pea kõigile. Perele, kuna pagasiruum on mahukas ning sinna saab paigutada koguni 3 lastekäru üksteise otsa. Samuti sobib Madisoni sõnul auto ka üksikule inimesele. «Sest üksik inimene on arvatavasti nii suure egoga, et ka see ego mahub rahulikult tahaistmele,» kirjutab Madison.

Lõpetuseks lisab Madison, et auto on hea valik ka keskkonnasõbralikele inimestele, sest CO2 on väiksem kui Hummeril ning iga päev ei pea tanklas käima.

«Kasutatud autode ostmine on roheline mõtteviis!» teatab Madison müügiteksti lõpus.