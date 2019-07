Video: Alal 51, kuhu ufoentusiastid plaanivad sissetungi, nähti tundmatut lendavat objekti

Vandenõuteoreetikute arvates varjatakse sealses õhujõudude baasis tulnukate ja ufodega seonduvat ning seal on ka maavälist tehnoloogiat, teatab express.co.uk.

Hoiatussildid, mis keelavad Alale 51 sisenemise FOTO: John Locher / AP/Scanpix

Facebookis levib alates juunist teade, milles kutsutakse inimesi üles ründama 20. septembril Ala 51, et saada seal toimuva kohta tõde teada. Nüüdeks on selle üleskutsega liitunud kaks miljonit inimest.

Tuntud ufouurija Scott Waring teatas, et Ala 51 lähistel Rachelis elav inimene pani oma aeda kaamera, millele jäi ka kauguses olnud hõbedane lendav objekt, mis võib olla maaväline.

«Selline asi jäi Nevadas Rachelis videole. Ma ei saanud aru, millega tegemist on. Kas see oli mingi lennuk või midagi muud? Midagi sellist ei olnud ma varem näinud, see liikus üsna kiiresti,» teatas kummalist objekti näinud inimene.

Vandenõuteoreetikute arvates oli see kindlasti ufo, kuna see lendas salapärase Ala 51 lähedal.

Hoiatussildid, mis keelavad Alale 51 sisenemise, piirkonnas droonide lennutamise ja fotode tegemise FOTO: David Becker / AFP/Scanpix

Ufouurija Scott Waring selgitas, et tundmatust lendavast objektist video teinud inimesele võis see tunduda kummalise lennukina, kuid tõenäoliselt oli see metallitooni ümarufo, sest ka varem on nähtud pikka lendobjekti, mis hilisemal uurimisel on osutunud ümaraks.

«See järjeordne video kinnitab, et Alal 51 toimub midagi, millest tohivad teada vaid vähesed,» lisas ufoentusiast.

Ei ole teada, kasas ka Scott Waring osaleb 20. septembril toimuvas sissetungis Alale 51.

Sissetungiüleskutses on kirjas: «Kohtume 20. septembril Ala 51 lähedases Tulnukakeskuses ja kohapeal arutame, kuidas on kõige parem sinna siseneda. Peame sisenedes liikuma kiiremini, kui sõdurite kuulid. Näitame neile, et ka meie võime olla tulnukad».

See üleskutse on tõenäoliselt nali, kuid Ala 51 sõdurid valvavad ja kaitsevad baasi iga hinnaga.

USA õhujõudude pressiesindaja Laura McAndrews sõnas, et Ala 51 on õhujõudude treeningbaas ja tsiviilisikutel tuleks sealt eemale hoida.