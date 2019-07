Video: Monaco printsessi Stephanie poeg abiellus oma kihlatuga kaks korda

Breathtaking Royal Wedding! First of all we would like to congratulate Marie Chevallier and Louis Ducruet, a charming and beautiful couple, we wish you all the best! Our designer Rosa Clará designed Marie Chevallier's wedding dress for her civil ceremony with Louis Ducruet, in Monaco. She chose a sophisticated, weightless silk crepe culotte jumpsuit with embroidered lace at the waist. The sleeveless design features a discrete V-neckline and an exquisite open back, to marry her love, Louis Ducruet! We can’t feel any prouder of taking part in this memorable day, thank you so much for trusting in us and for believing in our values. You looked outstanding! __ ¡Espectacular boda real! Nos gustaría felicitar a Marie Chevallier y Louis Ducruet, una pareja preciosa y encantadora, por su matrimonio. ¡Os deseamos todo lo mejor! Nuestra diseñadora, Rosa Clará ha diseñado el vestido de Marie Chevallier para su boda civil con Louis Ducruet, en Mónaco. Escogió un sofisticado y ligero vestido pantalón elaborado en crepe de seda y bordado con encaje en la zona de la cintura. El diseño, sin mangas, presenta un sutil escote en forma de V y una delicada espalda abierta. No podemos sentirnos más orgullosos de formar parte de un día tan memorable y de una boda tan emocionante. Muchas gracias por confiar en nosotros y en nuestros valores, ¡ha sido un placer! __ Special thank you to Bruno Bebert for this beautiful picture! __ #RosaClara #RosaClaraCouture #RoyalWedding #Monaco #BridalFashion

