Video: Titanicu leidja hakkab otsima tuntud naispiloodi Amelia Earharti lennukit

USA õhuväe esindajatel oli Earharti ja ta kaaspiloodi Fred Noonaniga viimane kontakt 2. juulil 1937 kui nad lendasid Vaikse ookeani kohal, teatab livescience.com.

Amelia Earhart oma lennuki kokpitis 1930. aastate alguses tehtud dateerimata fotol FOTO: Handout / AFP/Scanpix

The Washington Posti andmetel kavatseb 77-aastane Ballard asuda Earharti lennukit otsima augustis Vaikse ookeani Nikumaroro, varasema nimega Gardeneri saare juurest.

Varasemalt on Nikumaroro juurest ja sellelt saarelt leitud esemeid, mis viitavad lennuõnnetusele, kuid neid ei ole seni suudetud otseselt seostada Earharti kadumisega.

Ballard on lisaks Titanicule leidunud mitmeid märkimisväärseid aluseid. Näiteks 1942. aasta Midway lahingus kadunud USA lennukikandja USS Yorktowni, tulevase USA presidendi John Kennedy Teise maailmasõja aegse patrull-laeva, mis uppus Vaikse ookeani Saalomoni meres ja Saksa sõjaleva Bismarck, mis uppus 1941 Taani väina lahingus.

Robert Ballard näitamas 2012 Rhode Islandi ülikoolis peetud loengul, mis oli Titanicu vrakil FOTO: Peter Morrison / AP/Scanpix

Sõjaväelastel, ajaloolastel, amatöördetektiividel ja vrakiotsijatel on Earharti ja ta lennuki kadumise kohta mitmeid teooriaid, mida ei ole suudetud lõpuni tõestada.

USA õhu- ja mereväe esindajad on veendunud, et lennukis võis tekkida tehniline rike, mille tõttu see õhusõiduk kukkus Vaiksesse ookeani, võttes elu nii Earhartilt kui Noonanilt.

On ka neid, kelle teatel on arhiiviandmeid, mis viitavad, et Earhart ja ta kaaspiloot langesid jaapanlaste kätte, kes pidasid neid spioonideks. Nad viidi Jaapanisse, kus nad hukati.

Osade amatööruurijate arvates on Earharti Electra juba leitud, kuid seda hoitakse mingil põhjusel saladuses. On ka neid, kelle arvates Earhart lavastas oma kadumise, kuna ta oli kuulsusest tüdinenud ning ta elas vaikselt edasi kuskil, kus teda ei tuntud.

Amelia Earhart seismas oma lennuki tiival 20. mail 1937 FOTO: Albert Bresnik / AFP/Scanpix

Kõige enam on Earharti lennuki otsimisega tegelenud The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR), mille esndajad on veendunud, et kuulsa ameeriklannast naispiloodi lennuk kukkus Vaikse ookeani väikese, kahe kilomeetri pikkuse korallsaare Nikumaroro juures alla. Earhart ja Noonan pääsesid lennukist välja ja jõudsid saarele. Oletatakse, et Earhart üritas raadioga abi kutsuda, kuid ta ei saanud USA õhuväe esindajatega enam kontakti.

Ballardi teatel on Nikumarorolt leitud esemed ja mõned inimjäänused huvipakkuvad ning selle tõttu alustab ta oma uuringut sealt.

Nikumaroro saarelt leitud metallitükk, mis TIGHARi uurijate arvates võib pärineda Amelia Earharti lennukilt FOTO: TIGHAR / REUTERS/Scanpix

Ballard lisas, et saare juures jagab ta oma meeskonna kaheks, üks kasutab inimjäänuseid otsivaid lõhnakoeri ning teine asub allveerobotite ja sukeldujate abil Earharti Lockheed Electra lennukit otsima ookeanipõhjast.

Meeskond kasutab selleks merepõhja kaardistavat seadet, mille abil saab teha kindlaks, kas tegemist on kõvade või pehmete objektidega.

See seade on täpsem kui tavaline sonar, kuna Nikumaroro juures on merepind väga ebatasane, koosnedes «mägedest» ja «orgudest».

Alveerobotitel on kaamerad, mis edastavad otsepildi uurimislaevale, kus uurijad vaatavad, mis merepõhjas on.

«Sonar ei suuda eristada kivi, mis on mootori suurune ega tegelikku mootorit. Seega pidmine appi võtma midagi täpsemat, mille abil saab kohe selgeks, mis seal on,» teatas Ballard.

Samasugusel meetodil leidis Ballard Mustast merest Vana-Rooma laeva, märgates esmalt kaupa, mis ole sellelt laevalt enne uppumist merre visatud.

Robert Ballard mais 2019 FOTO: MPI99/Capital Pictures /Scanpix

Ballardi teatel oli leitud Vana-Rooma kaubalaev väiksem kui Earharti lennuk ja seega peaks olema lennukivrakki lihtsam leida.

TIGHARi juhi Richard Gillespie teatel on neil hea meel, et ka Ballard on huvitatud kuulsa naispiloodi lennuki leidmisest.

Ballardi lennukiotsimisekspeditsiooni rahastab National Geographic ja sellest tehakse ka saatesari, mis jõuab National Geographic kanali ekraanile oktoobris.

Amelia Mary Earhart (sündinud 24. juulil 1897 ja jäi kadunuks 2. juulil 1937) oli USA lennunduspioneer ja naisõiguslane.

Ta oli maailmas esimene naine, kes lendas 1932. aastal üle Atlandi ookeani, saades selle eest USA lennuväe teenetemärgi.

Earhart püstitas veel mitmeid lennurekordeid ja oli USA naispilootide Ninety Nines president.