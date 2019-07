Hertsoginna Meghan on briti Vogue’i septembrinumbri külalistoimetaja

Tegemist on esimese korraga, mil sel 103-aastasel elustiiliajakirjal on selline peatoimetaja, teatab Yahoo Entertainment.

Lindbergh ja hertsoginna Meghan on varem kokku puutunud, sest Lindbergh oli see fotograaf, kes jäädvustas Meghan Markle’i 2016. aastal ajakirja Vanity Fair jaoks.

2017. aastal andis Meghan ühe intervjuu, milles sõnas, et ta sai aastaid tagasi tedretähnide kohta nõuande, mida on ta on järginud.

«Nüüdisajal üritatakse tedretähne peita ja varjata, kuna arvatakse, et need teevad näo koledaks. See ei ole nii. Kõigile, kellel on tedretähnid, soovitan neid mitte varjata. Mu isa ütles mulle, kui olin laps, et nägu ilma tedretähnideta on nagu öö ilma tähtedeta. Olen alati seda meeles pidanud,» lausus Meghan intervjuus.