Telesarja «Seks ja linn» looja näeb 60-aastaselt hea välja, kuid selle taga on karm ning kummaline dieet

Endine peotüdruk Bushnell, kelle elust inspireeritult valmis ka tuntud seriaal «Seks ja linn», tunnistas, et kasutab regulaarselt Botox süste. Lisaks on naisel mitmed implantaate ja on isegi mõelnud vaginaalsele uuenduskuurile ehk «Mona Lisa» laserlõikusele.