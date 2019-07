Amy Winehouse'i heroiinisõltlaseks teinud narkarist eksabikaasa nõuab lauljanna varandust

Nüüd on taas pildile kerkinud Blake Fielder-Civil. Endine videoproduktsiooni assistent ja Winehouse olid vägivaldses suhtes. Amy on tunnistanud, et ta vahest peksis abikaasat, kui ta purjus oli. «Kui ta ütles midagi, mis mulle ei meeldinud, siis ma panin talle vastu lõugu,» ütles Amy.

Pärast naise surma on tema vara tõusnud ja loomulikult leiab Fielder-Civil, et tal on õigus raha saada. Mehe advokaadi kohaselt on neil kohtusse minekuks piisavalt tugev kaasus. Fielder-Civil väidab, et nende kuue koosoldud aasta jooksul kirjutas ja avaldas Amy mitmeid kommertslikult edukaid laule.