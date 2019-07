Vaata, kus ja kuidas Eesti staarid kuumi suvepäevi veedavad

Suured tänud kõigile, kes on tulnud meie kontsertidele Tallinnas, Laitses ja Pangodis ning teinud nad nii eriliseks ja soojaks🔥 Täna on meil fantastilise Jassi Zahharoviga esinemine Vihulas, homme Kernus ning teisipäeval Ammende Villas Pärnus🎶 Olete kõik palavalt oodatud kuulama meeleolukat suvist muusikat❤️ Have an amazing weekend my dears🥰 Fabulous dress by @kristina_viirpalu_couture 😍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #elinanechayeva #jassizahharov #comcert #performance #tour #estonia #pangodi #kiivitajatalu #tallinn #laitse #kernu #vihula #vihulamõis #ammendevilla #pärnu #visitestonia #singer #operasinger #soprano #rollsroyce #car #oldcars #kristinaviirpalu #kristinaviirpalucouture #operasingersofinstagram

A post shared by Elina Nechayeva 🎶Soprano (@elinanechayeva) on Jul 27, 2019 at 2:44am PDT