Mis siin salata, festivalid võivad nii mõnegi jaoks vahel pisut üksikuks muutuda... Seetõttu uuriski Elu24 Positivus festivali külastajate käest, kas ürituselt on võimalik kaaslane leida. Selgus, et nii mõnegi arvates on see täiesti võimalik!