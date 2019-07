Kuumalaine jõuab Eestisse: kas avalikus ruumis võib alasti päevitada?

Euroopat tekitanud kuumalaine on võimaldanud tervel Lääne-Euroopal riided seljast heita ja soovi korral päevitama minna, kartmata, et nahale jäävad päevitusrandid.

Kui aga alastuse vastu avalikus ruumis on erinevates riikides erinevad reeglid, siis peab vaatama ja mõtlema, kas ja kus tohib end alasti võtta. Ka Eestis on vähemalt kolm teadaolevat nudistide randa, kus saab rahulikult alasti päevitada. Ametlik nudistide rand on Narva-Jõesuus, üks mitte-ametlik Tallinnas Paljassaare ja naistele on omaette nudistide rand Pärnus.

Vaata täpsemalt SIIT.

Kui aga tahad natuke rohkemat privaatsust, siis saab ka oma koduaias päevitada. Aga mida ütleb seadus alasti päevitamise kohta?

Suurbritannias on see lubatud, kui see just kedagi ei häiri.

Elu24 võttis politseiga ühendust, et uurida, mis olukord on Eestis. Politsei- ja Piirivalveametit vastas, et koduaias päris kõike teha ei tohi. Näiteks võib liigne lärm segada naabreid ning sellisel juhul on ka politsei sekkumiseks alus olemas – tegevus häirib avalikku korda ning naabri rahu, kes näiteks öösel magada ei saa.