SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP annab teada, kes leiab armastuse ja kes jääb jätkuvalt vallaliseks

JÄÄR (21.III – 19.IV)

Värsketel paaridel on väga tähtis see, et nad veedaksid puhkused perekonnast eemal. Nad peavad leidma aega teineteisele ja tundma üksteisest rõõmu. Probleemide tekkimisel on väga tähtis, et ei püütaks minevikust välja tuua mõnda vana probleemi ega kulutataks vaidlemisele nii palju energiat. Kui seda aga teha ei suudeta, siis on väga suur tõenäosus, et paar läheb lahku.

SÕNN (20.IV – 20.V)

Sõnn peab keskenduma enda partnerile ja tema vajadustele. Väga oluline on jätta enda nõudmised tahaplaanile ja proovida enda partnerit rohkem tundma õppida. Uus nädal ei ole hea nendele armulindudele, kes on küll koos, aga mitte veel abiellunud. Ja kui sa pole veel abiellunud, siis sa pead veel edasi lükkama, see pole sinu armunädal.

KAKSIKUD (21.V – 20.VI)

Abielus olevatel inimestel on väga tähtis, et praegu enda partneriga tülli ei lähe. Sel ajal on Jupiter eriti aktiivne ja agressiivne, ning võib Kaksikud liiga isepäiseks muuta. Käesoleva nädala jooksul võib juhtuda nii mõndagi, mis sinu suhet testivad, aga sa pead suutma seda olukorda kontrollida, sest ainult siis tuled sa pingelisest olukorrast välja. Vallalised kaksikud, praegu suhtega alustada ei ole hea mõte. Tuleks oodata sügiseni.

VÄHK (21.VI – 22.VII)

Suhtes Vähid peavad suurt rõhku panema sellele, et neil jääks enda partneri jaoks aega ning iga hinna eest tuleb tülisid vältida. Vähki võivad nüüd ärritada paljud varem ignoreeritud probleemid ja kui hakatakse neid välja tooma, siis võib see suhtele hukatuslikult mõjuda. Aga seks on selle eest hea. Vallalised peaksid nüüd enda mugavustsoonist välja astuma ja vaadata, mis ümberringi toimub. Kunagi ei tea, kus armastus end peidab, isegi kui see on vaid 15 minutiks.

LÕVI (23.VII – 22.VIII)

Lõvi peaks iga kord ärritudes end rahustama ja mõtlema, et su partner ei ole mõtetelugeja. Sa pead end verbaalselt väljendama, et enda soovid talle teatavaks teha.

Samamoodi on lood ka magamistoas. Sa mõtled vaid endale ning jätad partneri soovid tahaplaanile. Seda nii abielupaaride kui vallaliste puhul. Iga kord kui tunned, et situatsioon on intiimseks minemas, pead sa mõtlema sellele, et sa enda partnerile liiga ei teeks. Seks ei pea ju olema alati ühekordne ning ebameeldiv, vaid pikemaajalisem ja nauditav. Nii et ole enda tegudega ettevaatlik.

NEITSI (23.VIII – 22.IX)