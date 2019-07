Plagiaadiga vahele jäänud Rainer Vakrast saab jälle koolipoiss

«Nüüd sügisel võtan ette bakalaureusetöö kirjutamise keskkonna teemal, mis on tuttav ja südamelähedane, seega loodan töö poole aastaga valmis saada ning talvel kaitsta,» lubab Vakra entusiastlikult.



Poliitik asub õppima Tallinna Ülikooli, kus varasemalt esitatud bakalaureusetöö selle aasta märtsis plagiaadiks tunnistati. «Tallinna ülikoolis olen varem ka magistrikraadi omandanud ja mulle see kool meeldib, see on hea kool,» kiidab Vakra ja usub, et kool muid tegemisi segama ei hakka.

«Volikogu istungid on ühel õhtul iga kahe nädala tagant ja see õppimist kindlasti ei sega. Aga selge see, et töö, pere ja kooli vahel enda jagamine nõuab head ajaplaneerimist,» teab ta rääkida.