Aleksei Turovski kahtleb, kas Hiiumaal naist rünnanud loom oli hunt

Üleeile varahommikul langes Hiiumaal oma koduukse avanud naine väidetavalt hundi rünnaku ohvriks. Naine sai sügavaid haavu näopiirkonda.

Aleksei Turovski kahtleb, et tegemist oli hundiga. «Olen skeptik. Suvisel ajal Hiiumaal, kus on metsa murdu, hunt näljas ei ole. Pealegi on ta kõige ettevaatlikum loom üldse, ka väga noor inimene, mitte väga pikk, on tema jaoks jube elajas,» teab zooloog rääkida.



Turovski peab hundi rünnakut ebatõenäoliseks ka naise vigastusi hinnates. «Kui täiskasvanud hunt oleks rünnanud inimest peapiirkonda, kaela, ei oleks see inimene enam elus,» hindab zooloog.

Tema sõnul tuleb asja igal juhul uurida. «Päris võimatu muidugi pole, et tegemist oli ikkagi hundiga, aga kindel on, et hunt läks ründama koera ja kindlasti ei olnud hundil planeeritud rünnata inimest, aga inimene jäi ette,» sõnab Turovski.

Kolmapäevases intsidendis sügavaid haavu saanud kannatanu sõnul on Hiiumaal hunte palju. «Isiklikult ei ole ma Tahkuranna lähistel hunte varem kohanud, kuid inimesed on kohtumistest rääkinud. Jahimehe sõnul on siin kandis üks vana hunt liikvel, kes ilmselt ei saa enam endaga hakkama ja võib koduloomi rünnata,» rääkis rünnaku üle elanud Kaie Nappir eile.

Naise juttu kontrollis ka Eesti Jahimeeste Selts, kes sai info rünnaku kohta kohe. Tahkuna kandis elaval Nappiril on suurt kasvu valge koer, kellel on elektrooniline kaelaside ja kes liigub ainult kitsas piirkonnas õuealal.

Ka jahimeestel tekkis küsimus, kas tegu oli ikka hundiga või oli see hundikoer. Kontrollides fakte ja hinnates koera käitumist, kes oli suures šokis, on väga suur tõenäosus, et tegemist oli hundiga, väitsid jahimehed.