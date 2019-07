Haapsalu triatlon tõi väidetavalt kaasa lööbelaine

Pühapäeval toimus Haapsalus XIV triatlon. Spordivõistlus, mis tutvustab triatloni kui tervislikku mitmekülgset spordiala ja jätkab triatloni traditsiooni Haapsalus, on saanud külge halva maigu, kuna mitmed triatlonil osalejad on väidetavalt saanud nahalööbe.

Lööve. Pilt on illustratiivne. FOTO: LYDIA OCONNOR / CATERS NEWS / Caters News Agency

Üks pereema rääkis, et tema ise, tema teismelised tütred ja triatlonist osa võtnud abikaasa said kõik lööbe ja saavad nüüd selle vastu ravi. Seda vaatamata sellele, et rannas lehvis roheline, ujumist lubav roheline lipp.

«[Meil on] näpusuurused täpid, reite sisekülgedel, jalgadel, kõikjal,» rääkis lööbe saanud.

Elu24 võttis ühendust SA Läänemaa Haiglaga, kelle esindaja sõnul ei ole selliste tundemärkidega patsiente erakorralise meditsiini osakonda pöördunud.

Elu24 rääkis ka triatloni korraldanud jalgrattaklubi Paralepa esindaja Agu Lehemaaga, kes sõnas, et tema kuuleb asjast esimest korda.

«Ma käin seal iga päev ujumas ja minuga on kõik korras. Rannas on roheline lipp ja seal tohib ujuda. Ma ei oska rohkem kommenteerida,» sõnas Lehemaa.

Sinivetikas. FOTO: Postimees.ee

Raadio Elmaris olid eile külas Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi teadlased Martin Ligi ja Krista Alikas, kes rääkisid veereostusest ja plastikust. Muuhulgas toodi välja ka sateliitpildid, mis näitavad sinivetikate levikut muuhulgas ka Haapsalu vahetus läheduses.

Alikase sõnul on sinivetikate õitseng hetkel kõige intensiivsem Läänemere ava- ja lõunaosas. Satelliidi pildilt on näha suuremaid pinnakogumeid ka Soome lahe lääneosas. «Sinivetikate õitseng muudab vee värvuse rohekaks, mistõttu on see kergesti tuvastatav kaugseire andmetest, mis omakorda võimaldab hinnata sinivetikate arengut ja õitsengute asukohta. Soojade ja tuulevaiksete ilmade korral võivad õitsengud intensiivistuda. Pinnakogumid on ajaliselt ning ruumiliselt muutlikud ning sõltuvad tuule suunast, seetõttu peaks rannikualadel olema eriti tähelepanelik supluskoha valikul,» avaldas Alikas.

Alikas lisas, et õnneks on tänapäeval võimalik iga päev saada satelliidi pilt, mis katab kogu Eestit ja Läänemere piirkonda. Tema sõnul on sinivetikad hoovuste ja tuultega hästi kergesti edasikantavad ning vastav foto aitab hinnata, kus see õitseng parasjagu on ja kui intensiivne on selle kulg. «Sinivetika õitseng on ajas alati muutlik. Kaugseire annab väga head operatiivset infot hetkeolukorra kohta,» sõnas Alikas.

«Sinivetika õitsengut me ära hoida ei saa, kuid me saame inimesi hoiatada. Kõige rohkem tähelepanu tuleb juhtida täna põllumeestele, sest põllumajanduslik hajareostus on järvedes põhiline toitainete allikas ja need panevad meie järved õitsema,» sõnas Ligi.