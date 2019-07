Kas Kanal 2 saates «Mängi ja võida!» peteti mängijaid? Vastab kanali peaprodutsent

Kaljas selgitas Elu24-le, et peale murelike televaatajate kõnesid uurisid nad nimetatud olukorda ning tunnistavad, et eilses mängus tekkis tõepoolest kahetsusväärne olukord.

«Sarnast mängu on televaatajad saanud kaasa mängida juba mitmeid kordi ja seni pole sellega probleeme olnud.»

«Eilses mängus tekkis aga kahjuks kahetusväärne olukord, kus saate toimetaja, kes on ainus inimene olles edastamise ajal kursis vastustega, oli vastuselehele kirjutanud vastusesõna «PAPAIA» valesti.»

«Lootes mitte panna saatejuhti ebamugavasse olukorda, kus saates esitatud küsimuse vastus on ebakorrektne, püüdis saate toimetaja omavoliliselt seda probleemi parendada ja ümbriku ära vahetada,» selgitas Kaljas olukorda, mis televaatajates küsimusi tekitas.

«On kahetsusväärne, et säärane soov olukorda parendada tõi kaasa süüdistused ebaaususes.»

Kanal 2 peaprodutsent sõnab ka, et saate tootja vabandab kõigi televaatajate ees ja eilsed mängijad, kelle õiglustunnet 24.07 toimunud saade riivas, võivad aadressil info@mangijavoida.com esitada oma reklamatsioonid ja tootja on lubanud need lahendada.