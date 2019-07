Lenna tänaõhtune kontsert Padise Kalju-laval jääb ära

Siis kui keset suvekuumust saab tuuletõmbusest ja konditsioneerist või kes teab veel millest, ootamatult tõbi... TEADAANNE armsad sõbrad- Ansambel Lenna teatab raske südamega, et 25. juulil Kalju-laval toimuma pidanud kontsert jääb Lenna haigestumise tõttu ära. Ansambel ning kontsertkorraldaja annavad oma parima, et leida uus sobiv kuupäev ärajäänud esinemise asendamiseks. Kõik tänaseks pileti soetanud saavad tänase Lenna kontserdi piletiga külastada sel hooajal vabalt valitud Kalju-laval toimuvat kontserti või soovi korral ostetakse piletid tagasi. Loodame teiega kohtuda juba 2. augustil Tartus Toidu- ja veinifestivalil ning 3. augustil Intsikurmu festivalil. Olge terved! Peagi olen taas joonel 👊🏻💪🏻 #higijapisarad #afteralljustahuman #notsogoodfeeling #gettingbetter

