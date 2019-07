Hundi käest näkku pureda saanud naine: šokk ei ole veel üle läinud, kõik oli verd täis!

«Kõik oli verd täis, olen jätkuvalt šokis,» avaldab naine, kes sai täna varahommikul oma Tahkuna kandis asuvas kodus hundi käest pureda.



Loom ründas naist koduuksel. «Mäletan, et ärkasin koera veidra häälitsuse peale - see hääl oli abi paluv. Avasin ukse ja koer pressis end kohe sisse, ilmselt soovis hunt koera rünnata, kuid mina jäin vahele ja ta hüppas mulle näkku,» meenutab Kaie.

«Silma kõrval on 5,5 sentimeetrine haav, silmalau ja kulmu peal on sügavad haavad,» loetleb naine vigastusi. Hetkel saab ta antibiootikumi ravi. Koer rünnakus vigastada ei saanud, kuid üksi õues ta viibida enam ei julge.



Kaie sõnul ei ole ta Tahkuna lähistel isiklikult hunte varem kohanud, kuid teised inimesed on rääkinud kohtumistest. «Jahimehe sõnul on siin kandis üks vana hunt liikvel, kes ilmselt ei saa enam endaga hakkama ja võib koduloomi rünnata,» teab naine lisada.



Naise juttu kontrollis ka Eesti Jahimeeste Selts, kes sai info rünnaku kohta kohe ehk siis täna varahommikul. Tahkuna kandis elaval perenaisel on suurt kasvu valge koer, kellel on elektrooniline kaelaside ja kes liigub ainult kitsas piirkonnas õuealal.

Ka jahimeestel tekkis küsimus, kas tegu oli ikka hundiga või hundikoeraga. Kontrollides fakte ja hinnates koera käitumist, kes siiani on šokis on väga suur tõenäosus, et tegemist oli hundiga. Ründe agressiivsus, koera ründe aegne reaktsioon ja häälitsused ning peale rünnakut käitumine annab ekspertidele alust, et tegemist oli hundiga. Seda kinnitab ka fakt, et ümbruskonnas puuduvad suured ja hundisarnased koerad täielikult. Ka ründe alla sattunud naisterahva kirjeldus viitab hundile.