Alaealiste kupeldamises süüdistatav miljonär leiti vangikongist vigastatuna

Esialgsetel andmetel arvatakse, et Epstein tegi enesetapukatse. Hetkel uuritakse ka võimalust, et teda rünnati. Daily Mail kinnitamata allika sõnul võis Epstein juhtunu ajal viibida aga üksikvangistuses, kuhu miljonär pärast kaasvangide ähvardusi transporditi.

Nüüd on aga politsei leidnud Epsteini tegevuse kohta uusi andmeid, kuid ka tema ohvreid ja tunnistajaid, keda on viimastel kuudel üle kuulatud. Nimelt leidis Miami Heraldi krimireporter 2018. aasta lõpul 80 naist, keda Epstein oli seksuaalselt ärakasutatud ning on andmeid, et neid naisi on veelgi enam.