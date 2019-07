Video: Aasia restoranis roomas tükk toorest kana taldrikult põrandale

Kaks nädalat tagasi postitas Rie Phillips Facebooki video, mida on praeguseks vaadatud peaaegu 8 miljonit korra. Sellel on näha, kuidas tükk toorest kana ärkab ootamatult justkui ellu, tõmbab ennast taldrikult laua peale ning sealt põrandale.

Tuhanded on jätnud videole ka kommentaari, ning mõningad neist on viidanud põhjusele, miks toores kana tükk taldrikult plehku pistis. Paljude arvates on liikumine tingitud läbilõikamata närvidest. Teisisõnu, kuna toores liha on nii värske, siis on musklid veel võimalised liigutama.