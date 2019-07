Hoiatav lugu: kisakooritüdruku päikeselembus maksis kurjalt kätte

Ohio osariigist Cincinnatist pärit Keri Lynn Noble on aastate jooksul veetnud tunde solaariumis, vahendab Daily Star. Kui ta märkas oma otsaesisel haava, ei arvanud ta sellest suurt midagi, kuid kui taipas, et see ei parane, sai ta aru, et asi on tõsine.

Keril diagnoositi nahavähk ja nüüd peab ta oluliseks oma lugu jagada, et teisigi päevitamise eest hoiatada.

Koolitüdrukuna käis Keri pidevalt solaariumis, kuna tahtis kisakooririietuses kaunis ja jumekas välja näha. Padupäevitamine algas juba 16-aastaselt ning läks aastatega aina hullemaks.

Kisakooritüdruk Keri Lynn Noble võitles nahavähiga. FOTO: Caters News/Scanpix

«Keskkooli ajal käisin solaariumis aina tihemini. Kisakooritüdrukud tahtsid enne jalgpalli- ja kossumatše pruunid olla ja enne kooliballe samuti,» rääkis Keri Lynn.

Kuid päevitamine ei lõppenud ka siis, kui kool läbi. «Pärast kolledžit läksin ma kooli tantsu õppima ja olin tantsutiimis ikkagi avaliku tähelepanu all, nii et tahtsin võimalikult hea välja näha,» ütles Keri.

Kisakooritüdruk Keri Lynn Noble võitles nahavähiga. FOTO: Caters News/Scanpix

Seejärel läks naine tööle kruiisilaevale. Laeval olles märkas ta, et ta otsaesisele on tekkinud kärn, mis ei parane. «Kui ma kärnale näiteks nägu pestes vastu läksin, läks see alati katki, nii et sain aru, et midagi on viga,» meenutas Keri.

2016. aastal sai endine kisakooritüdruk teada, et tal on basaalrakuline nahavähk ehk basalioom. See on kõige tavalisem nahavähi tüüp. «Arst ei öelnud kunagi, et see on otseselt solaariumis käimisest tingitud, aga liigne päike ja solaarium oli selle põhjus,» ütles Keri.

Noorele naisele tehti Mohsi lõikus. Operatsiooni käigus eemaldatakse vähirakkudega nahakihid. Kuigi lõikus õnnestus, tabas Kerit mõne aja pärast uus löök. «Haav paranes ilusti ja kaks aastat arvasin, et olen terveks ravitud, kuni nägin, et samasse kohta otsaesisel tekkis uuesti kärn,» rääkis naine.

Kisakooritüdruk Keri Lynn Noble võitles nahavähiga. FOTO: Caters News/Scanpix

Pärast kaht operatsiooni teatasid arstid, et Kerile peab uuesti Mohsi lõikuse tegema. Naise pähe oli kasvanud golfipalli suurune kasvaja. «Olin hullult hirmul, kuna olin arvanud, et sain kasvajast lahti, aga nüüd oli see tagasi,» meenutas endine kisakooritüdruk.

Pärast kasvaja eemaldamist pidi Keri pöörduma ilukirurgi poole, kes tegi naise sõnul imesid.

Keri Lynni peast eemaldati golfipalli suurune kasvaja. FOTO: Caters News/Scanpix

Nüüd annab Keri endast parima, et ennast päikese eest kaitsta. «Ma ei lahku kunagi kodust päikesekaitsekreemi ja armsa mütsita!» ütles naine, kes paneb teistele südamele, et nad ikka oma naha eest hoolt kannaksid.

Kisakooritüdruk Keri Lynn Noble võitles nahavähiga. FOTO: Caters News/Scanpix

«Kuigi päike hoiab kõike Maa peal elus, mõjutab see meid kõiki, kui sellega liialdame,» teab Keri omast käest. «Kõik üritavad näha välja nii head kui võimalik ja päevitus on sellega sageli seotud,» rääkis naine.

Keri meenutas ka, et kui kasvas üles, rääkis talle ema alati, et naha eest tuleb hoolitseda ning nahavähki on varem peres esinenud. «Ma ei teinud sellest kunagi välja ja ütlesin talle, et mul on rohkem oma isa tüüpi nahk,» ütles vähiga rinda pistnud ameeriklanna.