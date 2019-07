Ka mehed ei pääse: märulitäht Sylvester Stallone töödeldi uuel ajakirjakaanel silmatorkavalt siledaks

Filmiseeriate «Rocky» ja «Rambo» staar poseeris USA ajakirja Variety kaanel. Stallone kurtis intervjuus, et teda ei kaasatud «Rocky» omanikeringi, mistõttu on tal aastatega suur hulk raha saamata jäänud.

Pilkupüüdev on aga see, et ajakirja kaanel näeb Stallone välja vähemalt paarkümmend aastat noorem, kuna siledaks on töödeldud nii ta põsed kui otsaesine ja muudetud nina kuju.