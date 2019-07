45-aastane kahe lapse ema hakkas kohtingute eest raha küsima ja elab nüüd unistuste elu

Kuigi seks ei kuulu ametlikult asja juurde, pole Samanthal midagi ka selle vastu, et saab vanemate meestega seksida. «Kõik on väga armas, romantiline ja viisakas. Nad ootavad küll seksi, aga kas mehed mitte ei oota igal kohtingusaidil seksi?» ütles naine.

Enamasti läheb seksini jõudmiseks 3 või 4 kohtingut: siis kui naine on rikkalike toitude, kalli šampanja ja hotellidega ära hellitatud. Praegu on tal intiimsuhe kolme mehega.

See pole midagi erakordset: naist on viidud ka Diori ostureisidele ja üks mees kinkis Samanthale lausa Range Roveri luksusauto. «Ma ei küsinud, kui palju see maksis, kuna see oleks ebaviisakas olnud. Mul oli uut autot vaja ja ta pakkus välja, et ostab,» selgitas Samantha.