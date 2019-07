Evelyn Sepp sai Ed Sheerani kontserdile piletit ostes tünga

Evelyn Sepp küsis suurte kontserdikorraldajate Eva Palmi ja Helen Sildna käest, miks võttis keegi võõras temaga pärast Ed Sheerani kontserdi pileti ostmist ühendust.

Sepp kirjutas: «Ostsin pea paar nädalat tagasi homse (eilse) Ed Sheerani Helsinki kontserdi pileti läbi Ticket.viagogo platvormi. Kõik tundus nagu ok jne. Täna (üleeile) saadab mulle keegi Soome nr telefonile sõnumi ja järgneb pikem sõnumivahetus, mille sisu lühidalt järgmine, et ma olevat ostnud talle kah (või ainult talle) pileti ja kus kokku saame.

Saadab mh ka piletimüügi platvormi kinnituskirja, kus tõesti minu andmed ja mh ka minu pileti kinnitusnumber. Ainult, et ma ei ole ostnud kellelegi teisele piletit ja kõigis minul postis olevatel kinnituskirjadel on samuti info, et olen ostnud ühe pileti ja sellegi endale. Mõistagi ükski kontakt saidil ei vasta... veel.»

Kuna Sepp oli postituse juurde lisanud ka Helen Sildna, siis vastas kontserdikorraldaja talle mõne aja pärast.

«Viagogo on secondary marketplace for tickets to live events - mis tähendab, et ei ole kontserdi ametlik piletimüüja vaid marketplace, kus inimesed püüavad soodsamalt ostetud pileti kallimalt edasi müüa,» selgitas Sildna.

Ed Sheeran esinemas 2018 novembris Londonis. FOTO: Martin Harris/Capital Pictures / MAR/Capital Pictures/Scanpix

Täpsemaid asjaolusid selgitas ka üks meesterahvas. «ViaGoGo-s ei müü pileteid mitte korraldaja, vaid inimesed müüvad enda ostetud pileteid edasi. Läti kontserdil olid piletid isikustatud - seda nime sai vist küll kuidagi muuta, aga see oli «per purchase» ehk et kui sa ostsid korraga 3 piletit, siis neil kõigil oli sama ostja, kes pidi sisenemisel kohal olema,» kirjutas ta.

Mees lisas: «Ainus, mida ma oskan puusalt pakkuda, on see, et keegi ostis 2 piletit, millest ühe müüs Sulle ja ühe sellele soomlasele. Piletite ostja vahetati nüüd Sinu vastu välja, mis tähendab, et see soomlane saab sisse ainult Sinu käevangus.»