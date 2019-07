Video: korteri ukse tagant leiti ühepäevane imik, kelle juurde oli jäetud südantlõhestav kiri

Ühepäevase imiku leidis naaber, kes kuulis beebi lakkamatut nuttu. Politsei viis lapse haiglasse ning küsitles naabreid seoses poisi emaga, kes last hüljates seadust rikkus, vahendab Mirror .

«Palun hoidke teda saladuses ja viige ta haiglasse. Tema isa on väga ohtlik mees. Mul on nii kahju. Ma üritasin teda puhtaks teha ja toita,» seisis veel paberilipikul.

Imik jäeti Althea Browni korteri ukse taha, ent naine oli sel ajal tööl ning seetõttu leidiski beebi naaber. «See on minu jaoks täiesti arusaamatu. Ma ei tea, kas see oli mõni naaber või mitte. Võib-olla oli see lihtsalt keegi, kes otsustas seda pääseteena kasutada,» rääkis Brown telekanalile News 6.