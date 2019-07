Tehke järele! Helen Adamson kostitas tõeliselt laheda puhkusepildiga

Ma olen nüüdseks Küprosel käinud kolm korda. Esimest korda kümme aastat tagasi ja siis tundus see maailma kõige ägedam paik! Igal pool pidu ja ilus sinine Nissi Beach. Siis rääkisin kõikidele imelugusid sellest kui vägev Küpros on! ☆ Teist korda viis aastat tagasi. Siis ei saanud ma enam aru mis mulle siin esimesel korral nii väga meeldis. Kõikjal olid purjus turistid, nägin esimest korda elus liputajat, Nissi beach oli tümakast mürtsuv, liiga üle rahvastatud ja kärarikas. Otsustasin, et Küprosele minu reisid mind enam ei too. ☆ Kuid elul olid teised plaanid. Näidata mulle, et sa leiad igalt reisilt seda mida sa soovid, juhul kui sa tead mida otsida. Saan öelda, et mul pole iial nii stressivaba ja muretut puhkust olnud kui sel korral. Vaieldamatult minu elu üks imeliseim puhkus! ☆ Küpros on võrratu paik, tuleb hoida eemale pidutsevast rahvamassist, kui see sind ei kõneta. Võtta suund ritsikate laulust kajavatesse mägiküladesse, paitada Küprose sõbralikke kasse nautida päikest, sooja merd ja mesimagusaid arbuuse. Aitäh @airbaltic! #airbaltic #cyprus #küpros

A post shared by Helen Adamson (@helenadamson) on Jul 23, 2019 at 7:55am PDT