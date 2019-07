Vaata ja võrdle: fännid arvavad, et lauljatar Billie Eilishi vend semmib oma õe teisikuga

Kes fännab Billie Eilishit, peaks teadma, et ta on oma venna Finneasiga väga lähedane, vahendab seventeen.com. Nad on juba aastaid koos muusikat teinud ning Finneas kirjutas ja produtseeris laule ka Billie debüütalbumi «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» jaoks.