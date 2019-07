Estraaditäht Heidy Tamme päästis karjumisega peksuohvri

«Me kõik teame, kuidas tiigrid urisevad. See tiigrike, kes tuli minust sellise võimuga välja ja röögatas, oli päästja. Hoidkem meie tiigrikesi,» palub ta. «Kutsun kõiki võitlema selle eest, et Pootsmann ikkagi meie juurde tagasi saaks. Täpselt nagu inimestel, peavad ka loomal olema sobivad tingimused, et tal oleks hea.»

«Arvasin, et see on rohkem lastele, sest lapsed on ju sama siirad kui loomad,» sõnas Tamme. «Loomaaed on selline keskkond, kus iga inimene kohtub oma ehedusega, sest loomad on ausad, nad ei tee midagi ülearust. Olen nüüd pensionär ja mul on rohkem aega. Heameelega lähen rahulikult loomaaeda jalutama.»