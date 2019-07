Hapu nali: mehel, kes algatas üleskutse rünnata «kuulsat ufobaasi», on nüüd vesi ahjus

Roberts tunnistas, et ta ei karda mitte ainult FBI-d, aga «asjad on läinud ka pisut õudsaks» alates ajast, mil tema tehtud nali internetis sensatsiooniliseks muutus.

Üleskutse kannab pealkirja «Storm Area 51, They Can’t stop All of Us» (Tormijooks alale 51, nad ei suuda meid kõiki peatada).

Hetkel on ürituse Facebooki lehel end «minejaks» märkinud 1,9 miljonit inimest ning üritusest on «huvitatud» 1,4 miljonit inimest.

Roberts avaldas, et ta ei arvanud kunagi, et seda lehekülg tõsiselt võetakse. «See oli täiesti satiiriline,» lisas ta.

USA õhuvägi on inimesi hoiatanud, et Area 51 sisenemine on keelatud ja ohtlik. Õhuväe pressiesindaja sõnas väljaandele New York Times: «Igasugune ebaseaduslik katse pääseda sõjaliste rajatiste või sõjaliste koolituspiirkondade juurde on ohtlik.»