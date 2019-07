Kunagine filmistaar Val Kilmer on raske haiguse tagajärjel tundmatuseni muutunud

Kunagi lausa Batmani kehastanud 59-aastase filmistaari Val Kilmeri karjäär käis alla 2000. aastate algul, mil ta rolli jaoks kaalus juurde võttis ega lisakilodest enam kunagi korralikult lahti saanud. Mõne aasta eest tabas teda uus põnts: näitleja Michael Douglas paljastas 2016. aastal, et kolleeg Kilmer pistab rinda kõrivähiga.

Kilmer küll eitas esialgu kuuldusi, kuid tunnistas siis hiljem, et vähk on tal tõesti diagnoositud ja ta on saanud ka ravi. Raske haigus muutis Kilmeri välimust jälle tundmatuseni, seekord võttis mees tugevalt kaalust alla.

Val Kilmer sel pühapäeval New Yorgis ÜRO peakorteris NOVUSe kohtumisel. FOTO: Zuma Press/Scanpix

Nüüd on Kilmeri kunagine ekraanipartner Tom Cruise kinnitanud, et mees on haigusest paranenud, aga sellegipoolest pole selge, kas Kilmer uues «Tippkuti» filmis kaasa lööb. Näitlejate nimekirja on ta küll märgitud, kuid mõne päeva eest välja tulnud treileris teda näha pole.

Küll aga toimuvad treileris kellegi matused ning fännid spekuleerivad, et filmi alguses maetaksegi just Val Kilmeri tegelast, esimesest filmist tuntud Tom «Iceman» Kazanskyt, vahendab Express.

Val Kilmer 1986. aastal filmis «Tippkutt». FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

1986. aasta filmis kehastas Kilmer Cruise'i põhilist rivaali, karismaatilist Icemani. «Tippkutt» oli Cruise'i läbilöögifilm.

Kilmer on sotsiaalmeedias märku andnud, et on uue filmi jaoks valmis, aga pole kuigi usutav, et tal eriti kandev roll on. Kui Cruise näeb ka 57-aastaselt välja kui noor täkk, siis Kilmerile pole aastad kuigi armulised olnud.