Lilleke rohus! Vene näitlejatar lippas aasal paljalt ringi

Ну что ж!!!!Пребодрейшее утро или нежное и трепетное утро?Какое оно у вас и каким оно станет после моего сегодняшнего поста????Забавное чувство меня посетило,раньше я реагировала и даже обижалась ,когда вы меня отчитывали и унижали,воспитывали и кидали в меня камни,теперь я в низком реверансе от благодарности за мою сталь в броне перед вами-мои учителя!!!Вы воспитали во мне силу и терпение и мне кажется все по плечу теперь✊😜Я не верю ,что мир идеален и среди вас есть и будут те,кто не в состоянии понять,что ФОТОГРАФИЯ -это вид искусства и весьма большой труд и талант.Да и зачем мне убеждать ,убежденных в обратном????Короче,особо примитивные увидят «жопу» Те,кто ценит красоту и гармонию ,я вам рада!!! Не могу лишить себя удовольствия излить чуточку сарказма 😜😎,что думаю падать мне больше некуда????Получите,мои дорогие брюзжащие добрячки,я пикирую словно ястреб и прижми ушки,а лучше спрячься в норку 😝иначе сожру не прожевывая 😂😂😂 А теперь,ДОБРОЕ И ЛАСКОВОЕ УТРО,дорогие друзья!!!!Какие волшебные фотографии мы сделали с @batkova_elena 👌🔥 и лично я вижу в них не пресловутую пошлость и падение ,а нежность,женственность и единение с природой(КОТОРОЕ НАДО СКАЗАТЬ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ 😂😂😂😂ЧУТЬ ПОКУСЫВАЛО И ЦАРАПАЛО МОЕ ТЕЛО)😱Ну понесласььььь........ Как вам поле ромашек и девушка на рассвете в нем???(роль девушки исполняет актриса театра и кино Анастасия Макеева)😜 #вашемнение #поиграем #фотография #искусство #нежность #макееваанастасия

A post shared by Анастасия Макеева (@makeevan) on Jul 18, 2019 at 10:22pm PDT