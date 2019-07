Video: turistid loopisid Hiina loomaaias pandakaru kividega

Videos on näha, kuidas pandakaru Meng Da istub ja lõõgastub. See «igav» vaatepilt, aga ei meeldinud kahele hiina turistile, kes tulid karu vaatama, ning hakkasid teda kividega loopima, et karu midagi teeks. Karu hakkas end kividega loopimise peale liigutama ja vaatama, mis toimub, vahendas Elite Readers.