Pildid: «Love Islandi» uuele osalejale India Reynoldsile meeldib siivutuid pilte teha

India Reynolds on 28-aastane glamuurimodell ja kokk Readingist Inglismaalt. Reynoldsil, kes tegi tõsielusaate debüüdi eile, on Instagramis 265 000 jälgijat.

Saate produtsent ütles, et Reynolds on täpselt see, mida saade vaja ja kes sobib sinna hästi. Naise eesmärgiks on olemasolevate paaride suhted lõhki lüüa või vähemalt neid segada.