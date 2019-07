Transmees sünnitas lapse ja nõuab, et teda isaks kutsutakse

32-aastane Freddy McConnell on Guardiani multimeedia ajakirjanik ning dokumentaali «Seahorse» peaosaline. Ta ütles, et ta on juba lapsepõlvest kannatanud soodüsfooriat. Ta hakkas testosterooni võtma 25-aastaselt ning lasi 26-aastaselt eemaldada rinnakudet. Freddy otsustas rinnaeemaldusoperatsiooni vastu, kuna soovis tulevikus lapsi saada, vahendab Life Site News .

«Mulle on lapsed alati meeldinud. Enne oma soomuutust tahtsin ma rasedaks jääda, sest mulle öeldi, et soomuutus muudab mu viljatuks,» ütles ta. Freddy otsustas kõigepealt sugu vahetada ja lasi end siis kunstlikult viljastada.

McConnell registreeris end ametlikult meheks, aga pärast lapse sündi öeldi talle, et lapse sünnitunnistusele saab ta end märkida vaid emana. Nüüd on ta otsustanud registriameti kohtusse kaevata, lootuses seadust muuta.

Sel nädalal kaotas ta kohtukaasuse, mis keelaks ajakirjanikel temast kirjutada. Kohtunik Sir Andrew McFarlane otsustas, et dokumentaalfilmis kaasalöömine vähendab tema õigust privaatsusele samal tasemel nagu see oleks tavainimese puhul.

«McConnelli advokaat Karen Holden sõnas Guardianile: «Korrektse sünnitunnistuse olemasolu on väga oluline, kuna see jääb inimesega terveks nende eluks. Me hakkasime selle juhtumiga tegelema, kuna me tahame Suurbritannias muuta seadust, mis keelab võrdsust, loob valed dokumendid ning ei teeninda kõiki gruppe LGBTQ+ kogukonnas.»