SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP annab teada, kes ihaldab sõbra kallimat ja kes kogeb meeletut seksi

JÄÄR (21.III – 19.IV)

Tunned, et oled teinud vea ning proovid seda kiiruga unustada. Aga sa ei saa vastassoo esindajat, kellega öö veetsid, kuidagi oma peast välja. Teie kahe voodikeemia oli erakordselt kuum! Siiski sa kahtled, et kas tema on sinu jaoks ikka sobiv paariline. Pea lihtsalt meeles, et inimesed võivad sind üllatada.

SÕNN (20.IV – 20.V)

Oled krutskeid täis ning seda kõige paremas mõttes! Üllatad enda trikkide ning vastupidavusega voodis nii ennast kui paarilist. Olete mõlemad samal lainel ning tunnete üksteisest mõnu. Samas kardad, et sinu uudne seksi-energia ei püsi kaua ning võid hammustada korraga liiga suure tüki. Sõna otseses mõttes.

KAKSIKUD (21.V – 20.VI)

Vanad tülid kallimaga tulevad alatihti jutuks, sest te mõlemad elate minevikus. Ärge laske möödunul enda tulevikku mõjutada, võtke aeg maha ning proovige enda suhtes keskenduda olevikule ja sellele, mis teid ees ootab. Kui pidevalt mineviku haavu avate, ei ole teil helget ega kauget tulevikku.

VÄHK (21.VI – 22.VII)

Võrdled oma armuelu liialt filmides ning telesarjades kujutletava ideaaliga. Loodad, et kõik hea kukub sulle lihtsalt sülle, sest oled oma elu staar ning väärid parimat. Päris elus ei ole kõik nii lilleline ja sa hakkad sellest tasapisi aru saama. Mõistad, et armastuse nimel peab vaeva nägema, kuid ei suuda veel oma mugasvustsoonist väljuda.

LÕVI (23.VII – 22.VIII)

Oled sattunud ebameeldivasse olukorda, millest ei näe väljapääsu. Sõbra kallim püüab üha enam sinu tähelepanu ja sulle tundub, et teie külgetõmbejõud on vastastikune. Sa ei taha kaotada oma sõpra, kuid samas tunned, et sobid tema kallimaga paremini kokku. Aga ainus, mida hetkel teha saad, on oodata ning loota, et universum jagab sulle järgmisest kaardipakist parema partii.

NEITSI (23.VIII – 22.IX)

Sul on tunne, oma tähemärgile kohaselt, et oled voodis liiga süütuke ning ei võta piisavalt suuri riske. Võta sel nädalal ette kindel eesmärk proovida linade vahel vähemalt kahte uut positsiooni. Abi võid küsida kelleltki, kes on sinust palju kogenum, või pista pea raamatu vahele - kamasutra pole lihtsalt moe pärast sajandeid eksisteerinud.

KAALUD (23.IX – 20.X)

Silme eest virvendab ja süda mässab vahet pidamata, sest näed kõigis potentsiaalset voodikaaslast. Võiks öelda, et sinu hormoonid on laes ja hetkel pole sul vahet, kellega öö veedad. Kui oled suhtes, siis otsid kõikjal võimalusi, kus partneriga veidi hullata. Tundub, et see kõik võib teil isegi õnnestuda, aga ei tasu minna liiga enesekindlaks.

SKORPION (23.X – 21.XI)