Fotod: väljapressimise eest trellide taga viibiva suurärimehe villa kasvab umbrohtu

Villa on kuulutuse järgi ruumikas ning tänu läbimõeldud planeeringule funktsionaalne. Läänepoolses küljes on suured valgust ning avarust lisavad aknad.

Kuulutuse juures olevad pildid näitavad, kui luksuslikult Gammer enne vangistust elas. Rõdu peal on grill ja mullivann, tegu on vaikse piirkonnaga, mis on peaaegu mere ääres.

Aga reaalsus on natuke teistsugune. Kui galeriid vaadata, siis maja pole hästi seisnud ja näeb väljast väga räämas väljas. Murul on lastud kõrgeks kasvada, kõikjal on umbrohi ning mitte kuidagi ei arva, et tegu on kolm miljonit eurot maksva hoonega.