Tõnu Trubetsky: Metallica valis õige loo, oleksin ise sama otsuse teinud

Lauluvaliku tegi Metallica ise ning Trubetsky arvates oli see Vennaskonna repertuaari silmas pidades igati õige otsus. «Minu meelest oli õige valik, ma arvan, et oleksin ise sama loo valinud. Kui minu käest on küsitud, et mis sa arvad, mis on Vennaskonna kõige parem lugu, siis on see väga raske küsimus, sest Vennaskonnal on õige palju väga häid lugusid. Kui üks lugu tuleks välja valida, siis »Insener Garini hüperboloid« on kõige hümnilikum, mis tuleb esimesena meelde,» selgitas ta Menu vahendusel.