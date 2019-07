Video: kurvikad instatšikid said toidupoes hakkama eriti absurdse krutskiga

Lühikeses Instagrami videos on näha, kuidas Brittanya jalutab koos oma sõbranna Cassie'ga toidupoes. Mõlemal neiul on lühikesed püksid alla tõmmatud ning nad eksponeerivad kaameramehele oma tagumikke.

Brittanya kirjutas postituse pealkirjas, et kaupluses viibinud naisterahvas ei kiitnud tüdrukute krutskit heaks ja sai päris kurjaks. Kuid tundub, et tšikke teiste arvamus ei huvita.

Videoklipi lõpus on instatšikid poest väljumas, kui Brittanya lausub: «sa tead, et me paugutame.»