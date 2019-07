Briti ususekti liikmete elu ei kuulu neile endile

Üle 20 Bruderhofi ususekti võib leida Saksamaalt, Ameerikast, Austriaaliast, Paraguaist ning neist kolm Suurbritanniast. Väidetavalt on kogukonnal üle maailma kokku 2700 liiget, neil on oma ametlik koduleht ning samuti ka Youtube'i kanal .

«Meil on teistsugune visioon oma ühiskonnale,» ütleb Hibbs ja lisab, et nende kogukond ei ole ideaalne, kuid loodab, et nende eluviis paneb inimesed mõtlema.

Olgugi, et kogukond on suuresti kinni aastas 1920, on Bruderhofil edukas äri, mis rahastab nende mugavat elustiili. Kõik ususektid on seotud firmaga Community Playthings, mis toodab puidust mänguasju ning lastemööblit.