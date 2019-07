Erakordne! Mõne päeva pärast avatake hoopis teisel kujul Kasvu Hoone!

Mõnus koht kasvamiseks

«Nimi on algselt pärit Joel Juhtilt ja tulenes ühest loogilisest mõttekäigust – laagris võiks olla koht, kus inimesed saavad mitmekülgselt kasvada. Nii ongi loodud ala, mis täidab seda eesmärki – Kasvu Hoone. Miks tulla koolitama, kui saab tulla kasvama?» küsib Anna-Maria Mikaberidze, kes on Kasvu Hoone ala eestvedaja.

Tänapäeval, kus kogu maailm on pidevas arengus ja infohulk meeletu, tuleb Mikaberidze sõnul teritada oma meelt ja mõistust. Tema arvates on see vajalik iseenda ja ümbritseva keskkonna mõistmiseks. Mikaberidze ütleb, et Kasvu Hoone võib esindada mingil moel ka elustiili – soovi olla iga päev parem versioon iseendast, soovi õppida ja areneda. Camp of Hip-Hop Elustiililaagris on Kasvu Hoone eesmärk inimesi inspireerida, näidata maailma läbi erinevate kogemuste, avada meeli ning sütitada inimeste sisemist tuld.

Iga teadmiste amps on erinev

Kasvu Hoone toob nädala jooksul kohale erinevate valdkondade tipud: Kristiina Šmigun-Vähi, Jaan Roose, Roland Tokko, Kristel Aaslaid, Ott Kiivikas, Sander Õigus ja mitmed teised. Tegemist pole üksnes koolitustega, vaid töötubadega, kus suur rõhk on praktilistel ülesannetel ja omavahelisel diskussioonil.«Esmalt tuleb oma ettevõtmisi süvitsi mõista, et saada terviklik pilt, mis lihtsustab omakorda tegevuste edasiarendamist, vajalike küsimuste esitamist ja iseseisvat mõtlemist,» selgitab Mikaberidze.

Kasvu Hoone elusstiililaager FOTO: Korraldaja

Esinejate valik sündis Mikaberidze sõnul koostöös terve laagri meeskonnaga, kus iga nimi tekitas palju vaimustust ja hurraa-efekti. Esinejate valikul lähtuti teemade mitmekesisusest, aga ka sellest, et oleks tagatud hea doos naeruteraapiat. Viimase eesmärki täidab loomulikult Sander Õiguse komöödiaõhtu.

Mikaberidze ise ei oska aimatagi, millest võivad esinejad rääkida. «Olen mitmel korral mõelnud, milliseid näiteid võib tuua oma esitlusele Jaan Roose, milline on tema hulljulge demonstratsioon, kuidas sel korral laeb mu veenid motivatsioonist täis Roland Tokko või millisena kujuneb välja vestlus meie olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähiga spordimotivatsioonist. Olen kindel, et kõik esinejad on valmis meid üllatama.»

Eestis harukordne sündmus

Laagri alguseni on jäänud küll loetud päevad, kuid veel saab osalema tulla kas või üheks päevaks. «Kasvu Hoone on justkui ainulaadne kompott kõige paremast, mis on kõige tipuks veel vahukoorega üle valatud. Sageli keskenduvad seminarid ühele spetsiifilisele teemale või alale, kuid siinkohal teeme meie midagi uut. Ma ei väida, et kitsam teemavalik on halb, vastupidi, kuid vahel vajab aju mitmekesist stimulatsiooni. Hea näide on TEDx sündmused, kus kõnelejad varieeruvad seinast-seina, kuid haakuvad teatud puutepunktides, loovad imelise harmoonia ja suurema pildi kogu maailmas peituvatest võimalustest.»

Mikaberidze rõhutab, et 75 eurot on selliste koolituste eest võileivahind. Lisaks saab kõrval proovida tantsu-, spordi ja akrobaatika, dinder- või fun-ala tegevusi.