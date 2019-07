Eesti suusatamine on praegu üle elamas raskeid aegu. Kui tulevik tundub tume, siis paistab selle sees üks päikesekiir. Regina Oja on noor, teist põlvkonda laskesuusataja, kes võib Eesti rahva taas suusatamist armastama panna.

Regina Oja (23) on Tallinnast pärit, kuid noores eas Eesti suusatamise Mekasse Võrru kolinud laskesuusataja. Regina on Võrus elanud 13 aastat, kuid pärast põhikooli veetis ka kolm aastat Rootsis, kui õppis Sollefteå spordikoolis. «Haarasin võimalusest ning julgen siiralt väita, et tegemist oli kõige lõbusamate, õpetlike ning silmi avavate aastatega,» kirjeldab ta.