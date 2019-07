Kuum foto: Uku Suviste kaunitariga käsikäes, mehe sõnul on ta süda aga vaba

«Olge täita mureta, mu süda on endiselt vaba,» annab Uku teada ja lubab samas, et kui midagi trükiväärilist tekib, annab teada.



Aasta eest jäi Suviste fotokaamera ette sarnase välimusega brüneti kaunitariga, keda laulja tutvustas kui oma uut silmarõõmu. Tänaseks näib see lugu minevik ja uued tuuled puhuvat. Meenutuseks: PAPARATSO: Uku Suvistel on uus silmarõõm!