Video: Meghan Markle vihjas, et elu kuninglikus peres pole lihtne?

Meghanit filmiti, kui ta rääkis parajasti Pharrell Williamsiga juttu. Briti väljaanne kirjutab ka, et just selle vestluse käigus avaldas ta, et elu kuninglikus perekonnas pole lihtne.

«Mul on teie liidu üle väga hea meel. Armastus on hämmastav. See on suurepärane. Ärge võtke seda kunagi iseenesestmõistetavana,» sõnas ta ja lisas, et Sussexi hertsogipaari liit tähendab praegusel hetkel ühiskonnale väga paljut.